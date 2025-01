Pärnu miljarditehase arendaja: me pole RMK oksjonil osalemist veel otsustanud

Hollandi ettevõte Power2X, kes plaanib Pärnusse rajada roheenergia keskuse, pole veel otsustanud, kas osaleb veebruaris toimuval RMK puiduoksjonil.

Ettevõtte projektidirektor Peter Daemen kinnitas Ärilehele, et nad peavad enne otsuse tegemist tutvuma põhjalikumalt RMK metsamaterjali enampakkumise tingimustega. „RMK majandab Eesti riigimetsi läbipaistvalt ja jätkusuutlikult ning seetõttu näeme RMK-d Pärnu roheenergia keskuse olulise tarnijana,“ ütles Daemen.

Power2X plaanib Pärnusse rajada tehase, mis hakkaks tootma rohelist metanooli, mida saab kasutada madala süsinikusisaldusega kemikaalide, plastide, liimide ja kütuste valmistamiseks.

Küsimusele, kuidas hindab Power2X RMK tegevust ligi aasta kestnud protsessi koordineerimisel, vastas Daemen järgmist. „Ettevõte jäi rahule RMK senise protsessiga, kus hinnati viie ettevõtte äriplaane. RMK on seda keerulist konkurssi hallanud struktureeritult ja läbipaistvalt. See on esimene kord, kui Eestis on rohemajanduse arendamisse tehtavate investeeringute suunamiseks korraldatud müügiprotsess.

Ta lisas, et neil on hea meel, et RMK on praeguse protsessi käigus tunnustanud projekti tugevust ja selle laia mõju Eesti kliimaeesmärkidele ja majandusele ning otsustanud nad kvalifitseerida.

Ärileht kirjutas eelmisel nädalal, et Power2X saab osaleda vaid raidmete oksjonil, kus pakutakse 140 000 tihumeetrit puitu aastas. See on viis korda väiksem maht võrreldes VKG-ga, kes saab osaleda nii okaspuu (360 000 tm) kui ka kasepaberipuidu (340 000 tm) oksjonitel.

Power2X-ile pakutav maht teeb lepingu aastaseks väärtuseks alghinnaga ligikaudu 6,9 miljonit eurot, samas kui näiteks okaspuu paberipuidu segment on väärt 21,6 miljonit eurot aastas.

Küsimustele, kas see kogus on neile piisav ja milliseks kujuneb tehase ehituse ajakava, lubas ettevõte vastata pärast oksjoni tingimustega tutvumist.

