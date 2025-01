Coop Pank muudab kodulaenu õpetajatele senisest soodsamaks

Kui eelmisel aastal algas õpetajate kodulaenu intress Coop Pangas 1,60%, siis tänavu on see uutele õpetaja kodulaenudele alates 1,49%, millele lisandub 6 kuu euribor. Lisaks soodsamale laenumarginaalile vabastab pank õpetaja laenulepingu tasust ja tasub esimesel laenuaastal Coop Kindlustusmaakleri kaudu vormistatud kodukindlustuse maksed kuni 100 euro ulatuses. Samuti hüvitab pank pärast laenu väljastamist õpetajale kinnisvara eksperthinnangu kulu ning pakub aastaks tasuta arvelduspaketti.

Coop Panga kodulaenude äriliini juht Karin Ossipova ütles, et õpetajad on panga pakkumise hästi vastu võtnud ja olnud aktiivsed laenutaotlejad. „Eelmisel aastal sõlmiti iga kümnes uus kodulaenuleping Coop Pangas üldhariduskooli ja lasteaia õpetajaga,“ ütles Ossipova.

Keskmine laenusumma oli eelmise aastal 94 000 eurot ja laenu pikkus 19 aastat. Harjumaal oli see 130 000 eurot ja Ida-Virumaal 33 000 eurot. Ossipova sõnul on keskmised laenusummad eri piirkondades korrelatsioonis nende piirkondade üldise kinnisvara hinnatasemega.

Karin Ossipova ütles, et panga pakutud soodustuste eesmärk on muuta õpetajale kodu rajamine võimalikult lihtsaks. „Möödunud aasta ei olnud õpetajatele kindlasti kerge ning läbirääkimised töötingimuste osas ei ole pakkunud kõigile oodatud tulemusi. Jätkuv mure õpetajate töökoormuse ja nende rollile vastava toimetuleku pärast puudutab tervet ühiskonda. Pangana ei saa me kaotada kääre haridustöötaja koormuse, vastutuse ja töö eest saadava tasu vahel, aga me saame aidata tal rajada kodu, millest ta unistab ja mida väärib,“ rääkis Ossipova, miks otsustas pank jätkata haridustöötajatele soodustingimustel kodulaenu pakkumist ka tänavu.