FOTOD | Merko ehitas enda uusarenduse klientidele kogukonnasahvri

„Elanikega päid kokku pannes ilmnes, et kogukonnatunde suurendamiseks on vaja kvartalisiseseid kogunemiskohti, kus naabrid saaksid ühiselt tegutseda. Teisalt on elanikel ka palju praktilisi vajadusi, mille puhul koostöö lisaväärtust loob – näiteks võivad olla õues sportimiseks vajalikud vahendid kvartali peale ühised ning kamba peale korraldades tasub ka kodupood end ära ja lisab igapäevaellu mugavust,“ selgitas Uus-Veerenni arendusjuht Taavi Kotkas.

Kogukonnasahvri idee sündis Merkol koostöös ruumidisainistuudioga Kosmos. Ruumidisainer Kristel Linnutaja sõnul seob ruumidisain omavahel arhitektuuri, teenusdisaini ja graafikadisaini võimalused. „Inimesed vajavad kasutajakeskset ruumi, mis oleks praktiline, mugav, turvaline ja inimnäoline. Meie Kosmoses usume, et terviklikus, funktsionaalses ja head tunnet täis elukeskkonnas on kõigil hea elada, tööd teha ja liikuda,“ täiendas Linnutaja lähtealuseid, millest ühine töö alguse sai.

Kodusahvri nurgapoeks on R-Kioski iseteeninduspood, mida käitab Reitan Convenience Estonia. „Meie jaoks oli esmatähtis luua kaasaegne ja mugav lahendus, mis vastaks kohaliku kogukonna vajadustele. Traditsiooniliste poodide kõrval pakume ka innovaatilisi lahendusi – iseteeninduspoode. Ja antud asukohas tundus just see parim valik. Senine kogemus näitab, et sellised lahendused on hästi vastu võetud, ning meie viies iseteeninduspood Uus-Veerenni kogukonnasahvris vaid kinnitab seda,“ rääkis Reitani tegevjuht Tiia Ilves.