Amazon tellib Mercedeselt rekordkoguse elektriveokeid

Mercedes-Benzi turundus-, müügi- ja teenustejuht Stina Fagerman märkis, et Amazon on neile oluline partner CO2-neutraalse transpordi arendamisel. „Amazon on seeriamudelile väga sarnast eActros 600 prototüüpi juba katsetanud, tänu sellele saime enne seeriatootmise algust väärtuslikku kasutajateavet,“ ütles Fagerman.