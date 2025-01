„Rahvas lihtsalt ei mahu rongi ära!“ Tallinna-Aegviidu suunal võeti üks rong vähemaks, sõitjad on kui silgud karbis

Delfi Ärilehega võttis ühendust lugeja, keda on Elroni otsus marru ajanud. „Tallinna-Aegviidu rongil sõidab väga palju inimesi ning rongid on ka tavapäraselt rahvast täis, sest paljud lapsed käivad Kehrast, Raasikult ja Arukülast Tallinnasse kooli, rääkimata töölkäijatest. Kui enne väljusid Tallinnast Aegviidu suunal rongid kell 14.30 – suur rong (nelja uksega), 15.36 – väike rong (kolme uksega) ja 16.47 – suur rong (nelja uksega), siis nüüd on sellel ajavahemikul kaotatud ära 16.47 väljunud suur rong ja nihutatud 15.36 väikse rongi väljumine 16.12 peale,“ räägib lugeja.