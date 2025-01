Riigikontroll: Eesti elektrivarustuse turvamine lonkab – selged nõuded on seatud vaid ühele objektile

See objekt on määratud riigikaitseobjektiks ning selle kaitseks on kehtestatud vastav kord. Teistele kriitilise tähtsusega objektidele, mis pole riigikaitseobjektid, pole aga eraldi füüsilise turvalisuse nõudeid seatud. See tähendab, et elektriettevõtted on pidanud aastaid ja peavad ka praegu ise otsustama, milliseid kaitsemeetmeid rakendada. Kuigi elementaarsed meetmed on võetud, on need osaliselt nõrgemad, kui riigikaitseobjektile kehtestatud nõuetes määratud.