ARVAMUS | Trumpi kaubanduspoliitika avantüürid võivad jätta Euroopa logistikaturule huvitavat mänguruumi

Üheks osaks Trumpi „America First“ poliitikast on plaan kehtestada 25-protsendised tollitariifid Mehhiko ja Kanada ning täiendavad 10-protsendised tariifid Hiina importkaubale. Välistatud pole ka uued tollitariifid Euroopast tulevale kaubale. Trumpi sõnul on kõige selle eesmärk peatada uimastite levikut ja illegaalsete immigrantide sisserännet USA-sse.

See Trumpi kaubanduspoliitika keskne lubadus mõjutaks kehtima hakkamisel laialdaselt ülemaailmset logistikat ja kaubandust laiemat, sealhulgas Euroopa riikide ettevõtteid. Kõik Euroopa eksportijad, kes varustavad USA turgu näiteks tarbeelektroonikaga, võivad olla sunnitud oma äritegevust ümber korraldama, et vältida kõrgemaid kulusid, mis USAsse importimisega kaasnema hakkaksid. Osalt võib see tähendada vajadust muuta seda, kus kaupa toodetakse, teisalt võib muutuda ka vajalikuks alternatiivsete sihtturgude leidmine.

Eesti ettevõtted peavad olema valmis

Ei ole ka välistatud, et osa kaugemaid ettevõtjaid, näiteks Hiina firmasid, peavad oma tootmisprotsesse ümber vaatama. Ühelt poolt on võimalik, et mingid tegevused – näiteks ekspordieelne ladustamine või lõplik toote kokkupanemine – kolitakse Euroopasse või muusse riiki, kus tollitariifid on madalamad. Seda eeldusel, et uus tollipoliitika sellist lähenemist soosib. Kui sarnast lähenemist aga ei võeta, võib olla vajalik leida USA turul uusi kliente ja partnereid, kes kõrgemate lõpphindadega nõustuks.