Tallinki kommunikatsioonijuht läks Swedbanki, asemele värvati tuntud avaliku sektori tegija

Swedbanki juhatuse esimees Olavi Lepp rõhutas, et Linki rahvusvaheline kogemus ja värske pilk on pangale olulised, kuna Swedbank peab Eesti suurima pangana pidevalt arenema.

„Ettevõtte turuliidri positsiooni säilitamine ja kasvatamine eri turgudel on meie kindel ambitsioon ja väljakutse. Seepärast on Meelis Kompuse kommunikatsioonivaldkonna kogemus ja võimekus meeskondi liita meile hea täiendus,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Kompus sõnas ise pressiteate vahendusel, et börsiettevõtte miljonite reisijate ja tuhandete töötajate heaks oma kogemuste rakendamine on suur vastutus. „Asudes juhtima Eesti ühe mainekama suurettevõtte kommunikatsioonivaldkonda, inspireerivad mind nii ettevõtte tugevad traditsioonid kui ka mastaap Läänemere kuuel koduturul. Selged sõnumid, avatus ja professionaalsus – need on väärtused, mis mind juhivad ka uues ametis,“ ütles Kompus.