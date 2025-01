Estlink 2 rike ning soe ja tuuline talv põhjustavad elektri börsihinnas suuri kõikumisi

Viimastel nädalatel on elektri hind päevasel ajal pigem kõrge olnud, samas kui õhtul langeb hind madalaks. Näiteks täna, 17. jaanuaril oli päevane kõrgeim tunnihind 18,35 senti/kWh. Öösel langeb hind aga nulli lähedale.

Päevasel ajal püsib elektri hind kõrge, kuid öösel teeb see korraliku languse, seega on hinna ööpäevane kõikumine üsna suur. Sarnase mustriga on hind kõikunud juba mitu nädalat.

Elektri hinda mõjutavad Estlink 2 ning soe ja tuuline talv

Alexela energiaportfelli juhi Kalvi Nõu sõnul on peamine põhjus, miks hinnad nõnda kõiguvad, Estlink 2 rivist väljas olemine. Seetõttu ei pääse piisavas koguses odavamat Soome elektrit Baltikumi turule.

„Võib isegi öelda, et Baltikumil on viimasel ajal vedanud, et öised hinnad on madalale tulnud ja sel on käputäis konkreetseid põhjuseid,“ ütles Nõu.

Tema sõnul mõjutavad öist odavat hinda soe ja tuuline ilm ning suur hüdroenergia toodang Lätis. Lisaks hoiavad nii Läti kui ka Leedu praegu oma gaasijaamasid töös, mis suurendab pakkumist öötundidel. Samuti on suletud Leedu-Poola elektrivoog, mis tähendab, et odava elektri eksport Baltikumist on piiratud.

