VIDEO | Pakiveo tulevik. DPD-l on uuteks töölisteks 70 pisikest abilist

DPD pakilaos tegutsevad teist kuud väikesed ratastega robotid, mis liiguvad mööda laudasid ringi ning veavad pakke laiali. „Tegelikult kasutatakse seesugust süsteemi väga vähe, ka teistes Euroopa riikides. „Mitte seetõttu, et see oleks kehv, vaid on väga uudne ja erineb traditsioonilisest,“ räägib DPD tegevjuht Remo Kirss. „Tavaliselt sorteerivad masinsorterid pakke vasakule-paremale. Meil on nüüd eraldiseisvalt töötav süsteem.“