Eesti on Euroopa suurim puitmajade eksportija. Astuda soovitakse järgmine samm

BAU fookuses on arhitektuur, materjalid ja süsteemid. Messi külastab umbkaudu 200 000 inimest, kelle seas on nii arhitekte, insenere, müügimehi, tootjaid, edasimüüjaid, arendajaid, ostjaid kui investoreid.

Eesti ühisstendil osalejate seas on mitmeid puiduga toimetavaid ettevõtteid. Kuigi Eesti on juba täna näiteks puitmajade eksportimises Euroopa esimene – ekspordikäive on ca pool miljardit eurot, mis on poole suurem maht meile järgnevatest Poolast ja Leedust, ning kogu Euroopa turust on Eesti käes ligi veerand – püütakse Saksamaal jalga ukse vahele saada veelgi laiemalt.

„Tehaseline renoveerimine on Saksamaa ehitussektori üks põhiteemasid, mis ka selle aasta BAU messil fookuses,“ ütles Eesti Puitmajaliidu tegevjuht Annika Kadaja. „Eesti on täna maailmas esirinnas sellega, et meil on unikaalne toode – tehaseliselt eeltoodetud fassaadielement, mis sisaldab nii soojustust, ventilatsiooni kui ka välisfassaadi ning mille paigaldamisel vanale hoonele saab see soojustatud ja kaasaegse ilme. Antud toode võimaldab suurendada renoveerimisetempot kaks korda,“ sõnas Kadaja.

Mess on ehitussektori jaoks äärmiselt oluline

Ta lisas: „Saksamaal on selle järgi väga suur nõudlus ja nad teevad ka ise selles vallas teadus- ja arendustegevust, kuid meil on tänu integreeritud süsteemidele hetkel edumaa.“

Eestis oleme pilootprojektina läbi viinud juba 21 kortermaja tehaselise renoveerimise, millega oleme tõestanud, et see võib olla kuni 2 korda kiirem kui traditsiooniline renoveerimine.“

Messil osalemine võimaldab lisaks uute kontaktide saamisele ka juba olemasolevad partnerid ühte kohta kokku kutsuda. Samuti näeb lähedalt, mida teevad konkurendid ja teised tootjad, et leida endale uusi lahendusi ja ammutada inspiratsiooni.

„Ehitussektori jaoks on BAU kindlasti äärmiselt oluline mess mitte ainult Saksamaa turule sisenemiseks, vaid kogu Euroopas edukate koostööde sõlmimiseks,“ tõdes EISi Saksamaa ekspordinõunik Tiina Kivikas.

„Esimesed messipäevad on juba kummutanud meie ettevõtete jaoks müüdi, et Saksa turg on stagnatsioonis. Messi külastatavus ja huvi meie ettevõtete vastu on suur. Ka arhitektide poolt on märgata huvi Eesti ettevõtete uute materjalide ja lahenduste vastu,“ tõi Kivikas välja.

