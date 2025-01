Eestis sotsiaalkindlustussüsteemi looma asudes pandi plaanid paika Siim Kallase köögis

Kuidas sai alguse Eesti Töötukassa? Kui palju erineb see teiste lähiriikide omast ja kas mujal riikides on ikka rohi rohelisem ning taevas sinisem?

Eesti tööstuskindlustussüsteemi sünnikohaks nimetab Mart Laari valitsuses sotsiaalministriks olnud Eiki Nestor transporditöötajate ametiühingut, kohta, mille juht ta 1990ndatel oli ja kus töötutoetuste süsteem toimib täienduseks üleriiklikule veel ka praegu. „Süsteem sai loodud teadmises, et saabumas on uus aeg, kus inimesed võivad jääda töötuks, nende sissetulekud kukuvad ja vaja oleks turvapatja,“ sõnab ta.

Eeskujuks ja aluseks võeti Põhjamaad, eelkõige Soome, kus lahendati siis ning lahendatakse ka tänapäeval erinevaid küsimusi ning muresid kolmepoolselt – ametiühingute, tööandjate ja valitsuse vahel. „Mulle selline ühiskonnakorraldus istus siis ja istub ka täna. Me peaksime ka praegu otsuste langetamisel usaldama rohkem kodanikuühiskonda. Töötukassa on suurepärane näide, et see toimib. Töötukassa juhtimisega on minu arvates väga hästi hakkama saadud,“ räägib Nestor.