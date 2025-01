ESKIISID | Tallinna südalinna kerkib 16-korruseline elumaja

„Kesksemat asukohta uhiuue kortermaja jaoks on Tallinna südames raske ette kujutada. Kõigi linnaelu mugavuste kõrval saab Stellaris samas olema ka piisavalt vaikust ja privaatsust,“ kinnitab Jolanta Jurga, Evernord Asset Managementi juhataja ning Evernord Groupi asutaja, rõhutades, et tegemist on üksnes eluruumidele keskendunud arendusega, kuhu ei tule ühtegi kontoripinda.

Kuni 160 m2 suured korterid

Hoone koosneb ühe- kuni viietoalistest 30–160 ruutmeetri suurustest avaratest valgusküllastest korteritest, millele lisavad iseloomu kõrged laed, suured aknad ning terrassid ja rõdud. Hoone projekteerimisel on pandud suurt rõhku keskkonnasõbralikele ja tänapäevastele lahendustele ning see vastab A-energiaklassile ja LEED Gold sertifikaadi nõuetele.

Peale korterite on Stellari juurde planeeritud ka lopsaka rohelusega hooviala, mis pakub mitmekülgseid vaba aja veetmise võimalusi. „Puhkealade ja mänguväljakuga hoov on lahendatud nii, et sobiv keskkond vabas õhus aja veetmiseks oleks nii lastel kui täiskasvanutel,“ kirjeldab Kryzhanovskiy ja lisab, et jalutuskäigu kaugusel asuvad mitmed koolid ja lasteaiad, pargid ja spordirajatised, aga ka suur hulk erinevaid kauplusi, restorane ja kohvikuid.