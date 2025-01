Üle 50 kaebuse: tarbijakaitseamet hoiatab e-kaupleja eest

Kui kaupleja ei ole tellimust täitnud lubatud aja jooksul, võib tarbija lepingust taganeda. Taganemisavalduse saab saata nt e-posti teel. Kuivõrd kauplejal on võimalik kohustus täita väga vähe aega nõudva pangaülekandega, ei ole põhjendatud tagasimaksega viivitamine rohkem kui mõned päevad. Kui kaupleja ei täida sõlmitud lepinguid ja ei tarni tellitud kaupa, ei vasta tarbijate pretensioonidele ega tagasta lepingust taganemisel talle tehtud ettemakse, on tegemist tarbijaõiguste ja tarbijalepingute olulise rikkumisega.

Amet soovitab tarbijatel teadvustada kauplejaga tekkinud probleeme ja kaaluda kõiki riske enne LPTRADE OÜ e-poest aadressil summ.ee või muude kanalite vahendusel kauba tellimist. Tarbijatel, kellel on kaupleja vastu nõudeid, on õigus pöörduda oma nõudega kaupleja vastu ka kohtusse maksekäsu kiirmenetluses või hagiavaldusega. Kohtuotsused on sundtäidetavad, kui kauplejal on vara. Enne kohtusse pöördumist peab kindlasti olema kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-postiga) saadetud nõue kauplejale.