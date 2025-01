Üks Eesti nimekamaid mootorrattureid kihutab võimsalt ka ettevõtluses

Hanno Veldi nimi on põrinasõpradele hästi teada – osaleb ta ju veel 50-aastaseltki motovõistlustel. Ent vähesed teavad, et ta on ka edukas ettevõtja, kelle mõtteviis näib olevat „kus viga näed laita, seal tee parem toode ja hakka seda ise müüma“.