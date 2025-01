Selgus põhjus, miks on lennud teisel pool maakera suurelt hilinema hakanud

Lennufirma ütleb, et Sydney ja Johannesburgi vahelised lennud hilinevad kosmoseprügi tõttu. Lennud läbivad India ookeani lõunaosa, mis on ühtlasi USA kanderakettide tootja SpaceXi rakettide maandumispaik.

Qantas ütleb, et neid pole informeeritud, millal või kus rakette langeda võib, ning seetõttu on nad ohutuse tagamiseks regulaarselt lende edasi lükanud.

„Viimase paari nädala jooksul oleme pidanud viivitama mitme Johannesburgi ja Sydney vahelise lennuga, sest USA valitsuselt on saadud infot, et SpaceXi raketid taassisenevad India ookeani lõunaosas,“ ütles Qantasi esindaja Euronewsile.

Raketid häirivad lennufirma tööd

„Kuigi me püüame teha lennuplaanis muudatusi võimalikult varakult ette, on viimaste käivituste ajastus muutunud kõigest paaripäevase etteteatamisega. Seetõttu oleme pidanud mõned lennud vahetult enne väljumist edasi lükkama,“ lisas esindaja.

„Viimase paari nädala jooksul on paljud lennud mõlemas suunas hilinenud, mõned neist üle viie tunni, millel on olnud ilmselge mõju,“ ütles lennuliinide analüütik James Pearson.

Ta lisas, et pole selge, kas kõik hilinemised või ainult osa neist on seotud SpaceXi prahiga. Lennujälgimisteenuse Flightradar 24 ja SpaceXi stardikalendri märkmeid võrreldes näib, et hilinenud lendude ja Falcon 9 startide vahel on seos.