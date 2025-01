Sirje Potisepp: Euroopa rohepööre tõstab piimatoodete hinda ka meie kaupluselettidel

Piimafarmidel läheb praegu hästi. Euroopa Liidu keskmine toorpiima hind kasvab juba eelmise aasta algusest ja prognoosi kohaselt jõuab tänavu märtsiks kõigi aegade rekordtasemele. Kuidas see meid mõjutab? Nimelt seeläbi, et piimatööstustega sõlmitud lepingud lähtuvad EL-i keskmisest toorpiima hinnast. Kui seal hind tõuseb, küsib ka Eesti põllumees rohkem. See aga tähendab, et kallimaks lähevad kõik piimatooted.

Euroopa Liidu piimahind avaldatakse kahe- kuni kolmekuulise nihkega, Eesti tarbijateni jõuavad need hinnad veelgi suurema viivitusega. Kui möödunud aasta jaanuaris oli piimatonni hind 442 eurot, siis detsembris juba 533 eurot tonnilt. Prognoosi kohaselt jätkab hind tõusuteed veel terve esimese kvartali ja võib tõusta kuni 560 euroni. See tähendab, et piimatoodete hind võib tõusta arvestades kaubanduse juurdehindlust ja käibemaksu ca 10%. Juustu puhul on mõju veelgi suurem, kuna ühe kilogrammi juustu tootmiseks on vaja umbes 10 kilogrammi piima.

Hinnatõus on vältimatu

Peale toorpiima hinnatõusu on ajalooliselt kõige kõrgemal tasemel koore hind – detsembri keskmine oli 4,09 eurot kilogrammi kohta, mis on ligi 50% kallim kui aasta varem (2,82 eurot/kg). Kõrgest koore hinnatasemest tingituna on ka suurema rasvasisaldusega toodete nagu või, rõõsa-, vahu- ja hapukoore hinnad suure surve all. Ka või hind on aegade kõrgeimal tasemel – võrreldes 2023. aastaga on kasv 35%. Seega on piimatoodete hinnatõus kauplustes vältimatu, kuna piima kokkuostuhind on aastaga oluliselt tõusnud ning prognooside kohaselt jätkub see suundumus nii maailmas kui ka Euroopa turgudel.