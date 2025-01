Pea 300 üürikorteri omanik LHV: neli aastat ei ole me leidnud sobiva hinnaga üürimaja

„Täna näeme, et kuigi eeldused, et 2–3 aasta perspektiivis võiksid üürihinnad tõusta, on olemas, ei ole kindlus veel piisavalt suur, et selliseid tehinguid teha,“ lisas Riim.

LHV pensionifondidel on Tallinnas kaks üürikorterite projekti, mis tegutsevad Lumi Kodude nime all. Põhja-Tallinnas Manufaktuuri tänaval on 127 korterit ja Mustamäel Aiandi tänaval 164 korterit. Lisaks on neil 104 üürikorterit Riia linnas.

Üürikorterite portfelliga saavutati Riimi sõnul mullu läbi aegade parimad tulemused. „Seda kahel põhjusel: esiteks, kuna intressid olid eelmisel aastal kõrged, oli korterite üürimine turul eraisikule soodsam kui sarnase korteri ostmine. Igakuine kahetoalise korteri üürimakse oli 300 eurot madalam kui samaväärse korteri laenumakse. Teiseks, ebakindlus tuleviku ees lükkas inimeste korteriostu otsuseid edasi. See võimaldas meil hindu natuke tõsta ja saavutada läbi aegade parim täitumus,“ ütles Riim.

Pikas plaanis üürihinnad tõusevad

Ehitushindade alanemisse Riim ei usu, pigem on surve nende kerkimisele. Ennem on oodata üürihindade tõusu. „Kui võrrelda elukondliku kinnisvara hindu Tallinnas ja teistes Euroopa suurlinnades, siis oleme pealinnade võrdluses ikkagi mahajääja rollis. Näiteks kui meil on keskmine kahetoalise korteri üürihind 600 eurot, siis Euroopas sellise raha eest korralikku kahetoalist korterit ei saa. Arvan, et arvestades meie inflatsioonilist ja majanduslikku keskkonda, on üürihindade tõusul potentsiaali,“ märkis Riim.

