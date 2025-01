Tähtajaline hoius – kuidas tagada oma säästude turvalisus ja kõrge tootlus?

Eesti inimesed on viimastel aastatel kaotanud miljoneid eurosid petturitele, kes maskeerivad end sageli just tulusate investeerimisvõimaluste pakkujateks. Seetõttu on üha olulisem teada, kuidas end kaitsta ja leida säästude kasvatamiseks kõige turvalisem viis.

Ehkki tähtajalise hoiustamise juures ei ole midagi nii keerulist, et see tavainimesele üle jõu käiks, on tähtis aru saada, kelle kätte oma raha usaldatakse ja mis sellest edasi saab. Järgnevad näpunäited aitavad enda teadmisi vajalikul määral täiendada.

1. Vii end hoiuse pakkuja taustaga kurssi

Tähtajalise hoiustamise võimalust pakuvad Eestis üldjuhul pangad ja hoiu-laenuühistud (HLÜ-d). Ehkki pangad on kindla ajaloo ja hea mainega, ei ole neis pakutavad intressid kuigi atraktiivsed. Märksa parema tootluse leiab ühest või teisest HLÜ-st. Et valituks osutuva HLÜ puhul end kindlalt tunda, on väga vajalik selgeks teha, kas tegemist on usaldusväärse organisatsiooniga.

Lihtsaim viis HLÜ tausta kontrollimiseks on tutvuda selle ajalooga. Kui pikalt on ühistu tegutsenud ja kas tegevusaja jooksul on esinenud probleeme? Kui palju on teised hoiustajad tänu ühistule raha teeninud? Kas ühistu tegevus on läbipaistev ja kontrollitav?

Juba 11 aastat tegutsenud Eestihoius oma majandustulemusi ei varja. Kõik majandusaasta aruanded on kodulehelt lihtsasti leitavad. Samuti antakse liikmetele tegevusest jooksvaid ülevaateid ja selgitatakse lahti majanduslik taust. Eestihoiuse liikmed on praeguseks intressidena teeninud juba üle 9,3 miljoni euro. See on reaalne raha, mis on aastate jooksul hoiustajatele tuluna välja makstud.

2. Vali õige hoiuse tüüp

Tähtajalise hoiuse avamiseks on vaja leida selline hoiuse tüüp, mis just sinu ootustele kõige paremini vastab. Hoiuseid eristab üksteisest nii nende pikkus, tuluprotsent kui ka võimalus raha jooksvalt sisse maksta.