„See on normiks saanud äripraktika.“ Omniva otsib 200 000 euroga strateegia väljatöötajat

Hanke eesmärk on kaasata konsultatsioonifirma, kes töötab välja tervikliku strateegia, mis tagaks püsiva kasvu, innovatsiooni ja juhtpositsiooni posti- ning logistikasektoris. Pakkumise esitamise on tähtpäev 27. jaanuar ning eeldatavasti läheb hange maksma 200 000 eurot.

Omniva juhatuse esimees Mart Mägi ütles ERRile , et tegemist on väljakujunenud äripraktikaga nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil ning selle eesmärk on ettevõttena saada erapooletut vaatenurka ja teadmisi, et parandada ja kiirendada organisatsiooni strateegilist arengut.