ARVAMUS | Lahendus, mis aitab vältida kallite IT-arenduste põrumist

Kui ehitad maja, siis alustad ju projektist, mitte ei hakka kohe vundamenti valama. Paraku lähtuvad paljud ettevõtted IT-arendust tellides põhimõttest, et kõigepealt ehitage valmis kahekordne maja, soovitavalt valgete seinte ja garaažiga. Küll me siis hiljem vaatame, mis ruumid sinna tulevad, milline saab olema küttesüsteem ning lõpuks otsustame kui palju inimesi seal elama asub ning mis elutingimused me neile loome. Lõpptulemus on see, et selline maja ei rahulda kellegi vajadusi ning ümberehitamine on kallis ja aeganõudev. Sarnane tulemus võib tabada ka tarkvaraarendust.