Leedu uurib ulatuslikku ELi rahastuspettust, mille käigus varastasid kurjategijad üle kuue miljoni euro

Õiguskaitseasutused kahtlustavad, et rühm värvis seadmeid üle ja asendas tootjate tunnussildid, et varjata seadmete tegelikku olukorda, päritolu ja hinda.

Kurjategijad tegutsesid seitse aastat järjest

Prokuröri sõnul on kurjategijad tegutsenud juba seitse aastat ja selle aja jooksul enda skeemi pidevalt täiustanud. Kukaitis ütles, et kahtlustatavad tegutsesid aastatel 2018–2024, teenides nii ligi kuus miljonit eurot.

Leedu finantskuritegude uurimistalitluse Kaunase piirkondliku büroo juht Rolands Urbons ütles, et alates detsembrist on juhtumi raames tehtud üle 90 läbiotsimise ning kõik 26 kahtlustatavat on Leedu kodanikud. Osa kahtlustavatest isikutest on ka juba kinni peetud.