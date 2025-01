Kinnisvaraekspert: Pärnus võidakse sel aastal korteri ruutmeetri eest välja käia ka 6000 eurot

Eelmine aasta oli Pärnus korteritehingute statistikat vaadates pigem nukramapoolsem: tehingute arv kahanes koguni 17,6% ning mediaanhind 5,7%. Tõsi, ka teistes suuremates linnades, nagu Tallinnas ja Tartus , mullu need näitajad langesid, kuid mõnevõrra vähem.

Saksing viitab, et vaadates tervet Pärnumaa, siis ka selles vaates tõesti tehingute maht vähenes: kui 2023. aastal tehti 1205 tehingut, siis eelmisel aastal 1051 tehingut ehk maakonna üleseks languseks on 12,8%. Rahalises kogumahus tähendas see langust 104,6 miljonilt eurolt 88,2 miljoni eurole.