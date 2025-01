Mõistliku hinnaga elektriautod sobivad perele nii linnas kui ka pikkadel reisidel

„Teadagi oleme oma keskmises ostujõus lähiriikidest maas,“ ütleb Jaan Juurikas. „Norras, Taanis, Rootsis on elektriautod valdavas enamuses. Elektriautod on meil hetkel veel baashinnalt keskmisest autost pigem kallimad, kuigi enam mitte nii väga palju kui varem. Kui kogukulu arvestada näiteks viieks aastaks, siis isegi odavamad. Aga me ei ole veel jõudnud autodeni, mis sobiks meil massidele. Selle küsimuse lahendab kas meie elujärje paranemine või elektriautode odavnemine. Loodetavasti toimuvad mõlemad korraga,“ ütleb Juurikas.

EV Universe portaali ja uudiskirja asutaja Jaan Juurikas usub, et on ainult aja küsimus, millal rohkem eestlasi hakkab eelistama elektriautot.

Kaasaegsed autod, nagu MINI Aceman (300 kilomeetrit laadimisega WLTP standardite järgi), Volvo EX30 (ligi 350 kilomeetrit baasversioonis) ja Kia EV3 (kuni 605 kilomeetrit), on muutumas atraktiivseteks valikuteks autojuhtidele, kes soovivad väiksemat autot ja suhteliselt soodsat hinda, ilma et oleks vaja piirduda ainult linnas sõitmisega.

Mõni aasta tagasi suutsid väikesed elektriautod ühe laadimisega läbida 200–250 kilomeetrit. Selline sõiduulatus on linnas ideaalne, kuid maapiirkondades elavale inimesele pole see piisav. Tarbijate ootuste kasvades on tootjad suurendanud Euroopas populaarsete väikeautode sõiduulatust ja funktsionaalsust.

Täna on väiksemad elektriautod sisemuselt märksa ruumikamad kui sama klassi sisepõlemismootoriga autod. Seda tänu elektriautode platvormile kus auto aku asub auto põhja all ning teljevahe on oluliselt suurem kui sama klassi sisepõlemismootoriga autodel. Näiteks Kia EV3 teljevahe on sama suur kui Kia Sportage teljevahe, mis on juba klassi võrra suurem auto.

Uus MINI Aceman maksab veidi üle 42 000 euro, Volvo EX30 veidi üle 41 000 euro ja Kia EV3 hind jääb alla 40 000 euro. Elektriautode ostutoetus aitab hinda veelgi allapoole saada. See vähendab hinnalõhet elektriautode ja sisepõlemismootoriga mudelite vahel, tehes keskkonnasõbralikud sõidukid kättesaadavamaks suuremale hulgale juhtidele. Samuti on väiksemate ja keskmise suurusega elektriautode puhul mõistlukus suurusjärgus ka aasta- ja registreerimismaks. Näiteks Kia EV3 aastamaks on 50 eurot ning registreerimismaks 150 eurot.

Kas elektriauto sobib korteris elavale inimesele?

Väikse- ja keskmise suurusega autod on peamiselt linnas liiklevate juhtide seas kõige populaarsemad. Linnas olulisele heale manööverdusvõimele lisaks on need ka piisavalt ruumikad ja mugavad, mis teeb need praktiliseks ka pikematel sõitudel. Väikeste ja keskmise suurusega elektriautode piiratud valik on aga seni heidutanud kortermajades elavaid peresid.

Kortermajades on laadimisvõimalused sageli ebamugavamad kui eramajades kui mitte olematud. Kui inimesel pole võimalik autot laadida tööjuures, siis on elektriautosid peetud sobivaks eelkõige majaomanikele, kes saavad kasutada isiklikke laadimisjaamu ja soodsamaid elektrihindu, näiteks laadida öösiti või saada tuge päikeseenergia tootmisest oma kinnistul.

Kuid kõige uuemad elektrimudelid lahendavad selle kitsaskoha. Näiteks kui sõidate päevas kuni 40 kilomeetrit (mida peetakse inimese keskmiseks läbisõiduulatuseks), võivad sellised mudelid nagu Volvo EX30 (69 kWh aku, umbes 590 kilomeetrit ühe laadimisega) või Kia EV3 (81 kWh aku, üle 600 kilomeetri ühe laadimisega) ilma laadimata vastu pidada nädalaid.

Lisaks toetab Kia EV3 laadimiskiirust kuni 135 kW. Seega saab aku 10% kuni 80% laadida vaid 29 minutiga. Kuigi superkiiret laadimisvõimalust kasutatakse üldjuhul vaid pikematel sõitudel teel olles ja sedagi vaid niipalju kui on vajalik oma lõppsihtpunkti jõudmiseks ehk tavaliselt vaid 10-15 minutit.

„Laadimistaristu on Eestis elektriautode omanikele juba piisavalt hea,“ ütleb Jaan Juurikas. „Taristuga seonduv minu arvates kasvu ei pidurda ning elektriauto omanikuna olen täiesti rahul. Enamik laadimisest peaks toimuma niikuinii kodus ja kui tööandja samuti laadimist võimaldab, teeb see paljudele elektriauto omanikele elu väga palju mugavamaks – hommikul tööle jõudes saab panna auto laadima ja hiljemalt lõunaks on märkamatult auto aku täis.“

„Kiirlaadimistaristu areneb jõudsalt, meil on mitu tugevat kodumaist elektriautode laadimisteenuste pakkujat, kellest enamik pakuvad teenuseid juba ka lähiriikides. Eesti peaks suunama pilgu laadimistaristu toetamisele. Eestis võiks sarnaselt Lätile teha soodustuse ampritasude hinnas, kui tegu on elektriauto laadimiseks mõeldud elektrivõimsuse suurendamisega. See oleks eriti oodatud. Samuti suurendas Läti hiljuti elektriautode ostutoetust näiteks suurperedele ning 7-kohaliste elektriautode ostuks – mõlemad on väga teretulnud toetused,“ ütleb Jaan Juurikas.

