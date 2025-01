Kiirtoit kallineb veelgi? Kiirtoidurestoranid annavad aru, kas tänavu on hinnatõusu oodata

Hesburger teatas jaanuari algul, et tõstab pea kõikide toodete hinda keskeltläbi 6–9%. Näiteks kirjutas Ärileht, et tavaline hamburger maksab nüüd 1,70 eurot varasema 1,60 euro asemel ning juustuburger 1,90 eurot eelmise aasta 1,80 euro asemel.

McDonald’si Balti tegevjuht Vladimir Janevski ütleb, et restoran pingutab selle nimel, et pakkuda külastajatele parimaid maitseid, suurepärast külastuskogemust ning parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Hinnatõusu kohta prognoose veel ei tehta

Burger King’i Baltikumi ärijuht Laura Maarand nendib, et lähiajal ei ole ketil plaanis Eestis hindu läbivalt tõsta. „Kuid 2025. aasta jooksul hinnatõusu siiski välistada ei saa, sest mõistagi sõltume ka meie otseselt toorme hinnast,“ sõnab ta. Maarand lisab, et eeldusel, et lähiajal ootamatuid muudatusi sisseostu hindades ei teki, soovime ja püüame oma klientidele pakkuda maitsvaid hamburgereid stabiilse taskukohase hinnaga.