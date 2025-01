Nordica pankrotiavaldust arutatakse kuu lõpus. Praegu töötab ettevõttes veel 42 inimest

Detsembris teatas lennufirma, et Nordic Aviation Groupi töötajate on alustatud kollektiivse koondamise protsessi koostöös töötukassaga , kes aitab ettevõttega otseses lepingulises töösuhtes olnud töötajatel saada seadusega ettenähtud hüvitisi.

Nordical 38 miljoni euro ulatuses võlgnevusi

Töötukassa kommunikatsiooninõuniku Lauri Kooli sõnul makstakse koondamisel kõigile tähtajatu lepinguga töötajatele hüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses. Lisaks saavad hüvitist inimesed, kes on töötanud ettevõttes vähemalt viis aastat. Nordicaga seotud ettevõtetest on saanud kindlustushüvitist täna 89 töötajat.

„Töötuna on meie juurde arvele tulnud nendest ettevõtetest veel väga vähe inimesi – Regional Jetist kolm ja Nordic Aviation Groupist seitse inimest. Eks neil on veel aega, ja on ka võimalik, et nad läksid kohe uuele tööle edasi,“ sõnas Kool.