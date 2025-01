Forsius Matusebüroo juhatuse liige Kristjan Urveti sõnul ei saaks nende kogemuse põhjalt öelda, et eellepingute sõlmimine oleks massiline või väga laialt levinud. „Kui teistes Euroopa riikides on eellepingute sõlmimine laialt levinud, siis Eestis on tänasel päeval huvi eellepingute vastu püsinud pigem stabiilsena,“ selgitab Urvet.