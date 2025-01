Prantsuse miljonär pärandas kogu oma vara väikelinnale, kus ta polnud kunagi käinud

1800 elanikuga linnakese 28-aastane linnapea Guy Paris kuulis uudist Roger Thiberville’i advokaadilt. Linna aastaeelarve on viis korda väiksem ja omavalitsus ei pea saadud summalt maksma ka pärandimaksu.

„See on ulmeline summa,“ ütles Paris kohalikule raadiojaamale France Bleu. „Ei teagi veel, mida me kogu selle summaga peale hakkame,“ lisas ta. Kõigepealt makstakse siiski tagasi 400 000 euro suurune laen, mis võeti uue algkooli ehitamiseks. Lisaks on plaanis linna ehitada uus mänguväljak ja jalgpalliväljak.