Kuidas hoiduda elektriarvetest, mis ajavad pankrotti?

Viimase kolme kuu keskmine börsihind päevasel ajal on olnud 13,76 senti/kWh (seisuga 16.01.2025). Ilmateade lubab veebruariks rohkem lund ja miinuskraade, mis kergitab elektri keskmist hinda veelgi. Kuidas tulla toime raskemate ja kriisirohkete aegadega, ilma et peaks kallimatel tundidel elektri välja lülitama või sootuks töö seisma panema?

500-ruutmeetrisel tööalal saadi ruttu sooja

Tõnis Ennok Balti Puurkaevust kasutab ligi 500-ruutmeetrises masinate remonditsehhis mobiilset soojuskiirgurit, mis säästab nii raha kui ka närvirakke. „Suurim pluss selle juures on mobiilsus. Meile oli alati probleemiks, et kogu ruumi kütmine võtab meeletult aega. Soojuskiirgurahi on teisaldatav, nii et kus ruumi otsas me masinaid parasjagu remondime, sinna ka ahju lükkame ja tööle paneme. Vastavalt vajadusele, ja hetkega on tööala soe.“