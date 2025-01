Maakler: kinnisvaraostjad enam sõda ei karda

„Viimase viie aasta jooksul on olnud palju kriise, alates Covidist kuni kiire inflatsioonini välja, sõda loomulikult nende hulgas. Kui varem muretsesid paljud kinnisvaraostjad ka julgeoleku pärast ning lükkasid tehinguid seetõttu edasi, siis tänaseks on see põhjus ära langenud,“ selgitas Novikov.