Uuring: suurem osa Eesti inimestest ootab põhimaanteede neljarajaliseks ehitamist

Taristuehituse Liidu tellimusel läbiviidud uuringus vastas 34% inimestest, et põhimaanteed tuleks neljarealiseks ehitada esimesel võimalusel. Veel suurem hulk vastanuid (46%) leidis, et seda tuleks teha, aga mitte teiste oluliste valdkondade arvelt. Neid, kes arvavad, et põhimaanteid ei peaks kindlasti ehitama neljarajalisteks, oli vaid 2%.

Taristuehituse Liidu tegevjuhi Tarmo Trei sõnul pole uuringu tulemused üllatavad. „Seda, et nõudlus neljarajaliste põhimaanteede järele on suur, teame me juba ammu. Riigipoolsed investeeringud pole lihtsalt sellele nõudlusele järele jõudnud,“ nentis Trei. „Põhimaanteede neljarajaliseks ehitamine suurendaks märgatavalt liiklusohutust, muudaks liikumise suuremate linnade vahel märksa kiiremaks ja mugavamaks ning oluline on ka meie hea ühendatus naabritega ja julgeolekuaspektid.“

Tallinna-Pärnu maantee kui tee Euroopasse on Eesti lubanud Euroopa Liidule väljaehitada aastaks 2030, kuid väga suure tõenäosusega pole enam võimalik seda lubadust pidada.

Teede ehitamise ja korrashoiu peamine tellija on riik, kuid riigipoolne rahastus teehoidu on aasta-aastalt kokku kuivanud. Siiski näevad Eesti inimesed peamise rahastusallikana teede ehituseks ja korrashoiuks just riigieelarvet (51%). Veel toodi rahastusvõimalustena välja kütuseaktsiisi sihtotarbelist kasutamist (49%), automaksu sihtotstarbelisena kehtestamist (39%) ning riigi ja erasektori koostööd (31%).

Trei märkis, et kui riigil raha napib, siis koostöö erasektoriga, mida mitmetes teistes riikides edukalt praktiseeritakse, võiks ka Eestis rohkem fookusesse võtta. „Sellest on küll aastaid juba räägitud kui ühest võimalusest suuremate infrastruktuuriobjektide ehitamise rahastamiseks, kuid aktiivselt töösse pole seda ometi võetud. Arvestades riigi rahalist seisu võiks see praegu aidata teehoiu tupikust välja,“ lausus Trei.

Mujal maailmas on levinud ka kiirteede kasutamise eest teetollide tasumine. Eestis oleks värske uuringu tulemuste põhjal juba valminud neljarajaliste lõikude eest kindlasti või pigem valmis teekasutustasu maksma 29% vastanutest. 63% ei oleks seda aga valmis tegema.

