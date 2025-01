TikTok: kui Biden ei sekku, võib teenus USAs juba pühapäeval sulguda

Kriitilise olukorra põhjuseks on 19. jaanuariks seatud tähtaeg, mis kohustab Hiina ettevõtet ByteDance TikToki USA äri müüma. Kuna müügitehingut pole toimunud, hakkab sel kuupäeval kehtima keeld, mis seab ohtu kõik ettevõtted, kes TikTokile teenuseid pakuvad. Apple’i ja Google’i äppipoed ning Oracle’i serveriteenused on TikToki toimimiseks hädavajalikud, kuid keelu rakendumisel ähvardavad neid suured trahvid teenuste jätkamise eest.

Avaldus järgnes USA Ülemkohtu otsusele, mis kinnitas ühehäälselt TikToki keelustamise seaduse põhiseaduspärasust. Seadus nõuab, et Hiina ettevõte ByteDance müüks TikToki USA äri maha, vastasel juhul rakendub platvormil riikliku julgeoleku kaalutlustel keeld.

Olukord mõjutab otseselt 170 miljonit Ameerika kasutajat. Lahendus võib siiski tulla esmaspäeval ametisse astuvalt Donald Trumpilt, kes on lubanud TikToki „päästa“. Trump kinnitas, et arutab olukorda põhjalikult ning teeb otsuse lähitulevikus.

TikToki tegevjuht Shou Zi Chew plaanib osaleda Trumpi ametisse vannutamise tseremoonial. Trump mainis ka, et on TikToki teemal rääkinud Hiina presidendi Xi Jinpingiga.

USA seadusandjad ja Bideni administratsioon on väitnud, et Hiina võib TikToki kaudu koguda miljonite ameeriklaste andmeid ahistamiseks, värbamiseks ja spionaažiks. Ülemkohus nõustus, et TikToki ulatus ja välisriigi kontroll platvormi üle õigustavad erimeetmeid riikliku julgeoleku kaitseks.