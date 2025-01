Mainekas reitinguagentuur alandas Eesti majanduskasvu ootust

Eesti majanduskasvu takistavad rahvusvahelise hindaja arvates sisendhindade kasv, ülemaailmse ekspordi turuosa vähenemine ja suur sõltuvus puidutööstusest. Samuti toob agentuur välja, et kiire palgakasv Eestis on toonud kaasa meie toodete ja teenuste suhtelise kallinemise võrreldes teiste välismaiste kaupadega.

Võlakoormuse stabiliseerimiseks ja suuremateks kaitsekulutusteks on ette nähtud tulumeetmed aastasse 2026 julgeolekumaksuga. Plaan on ka vähendada 2028. aasta lõpuks halduskulusid 1 protsendi võrra SKPst.

Fitch prognoosib 2024. aasta eelarvepuudujäägiks 3 protsenti SKPst, mis langeb 2026. aastal 2,6 protsendile. Riskikohtadeks eelarvepositsioonile on geopoliitiline olukord ja ebakindlus välisnõudluse ning majanduskasvu taastumise suhtes. Eeldus on, et Eesti jätkab EL eelarvereeglite järgimise ja majanduskasvu edendavate reformide kursil.