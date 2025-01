Tartu südalinna kultuurikeskuse ehituse maksumus on kasvanud 20 miljoni võrra

Projekteerimisjärgus oleva kultuurikeskuse ehitus peaks algama kas 2026. aasta lõpus või 2027. aasta alguses. Siuru juht Aavo Kokk ei pea 18,3-miljonilist vahet seejuures kallinemiseks. Ta selgitas ERR-ile olukorda järgmiselt: „Kui sõlmiti leping Kultuurkapitali ja Tartu linna vahel, siis see sõlmiti 73 miljoni euro peale tingimusega, et võetakse arvesse ka ehituse hinnakasv ehituse hetkeks.“

Tartu abilinnapea Elo Kiiveti sõnul korrigeeritakse maksumust igal aastal vastavalt turuolukorrale. „Tänaseks me oleme näinud, et see [hinnaindeksi kasv] võiks olla kusagil 25 protsenti võrreldes aastaga 2022,“ selgitas Kiivet ERR-ile. Praegu tegeleb linn detailplaneeringu ja projekteerimisega, lisaks ootavad ees arheoloogilised tööd.