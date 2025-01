TABEL | Euribori langus toob laenuvõtjatele märkimisväärset leevendust

„Eelmise aasta teises pooles aset leidnud turu elavnemine on paljuski seotud langeva Euriboriga,“ selgitab Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman. „Kuni see tõusis, olid turuosalised äraootaval seisukohal, kuid nüüd on pikem kurss langustrendis ning annab inimestele suuremat kindlustunnet,“ sõnas ta.