Pärnust sirgub globaalne küberturbe täht: suured tegijad pakuvad kümneid miljoneid, aga ma ei müü

Eesti idufirmade maastikul on haruldane, et ettevõte suudab lühikese ajaga saavutada kiire kasvu, leida eduka ärimudeli ja veel ambitsioonikamalt tulevikku vaadata. Pärnu idufirma Patchstack, mis pakub veebilehtede turvalahendusi, on aga just sellega hakkama saanud. Hiljuti 4,5 miljonit eurot kaasanud ja miljoni euro suuruse aastakäibe saavutanud ettevõtte asutaja Oliver Silla sihik on aga veelgi kõrgemal – 500 miljoni euro suurune müügitulu.