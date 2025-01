Trumpi kellade edasimüüja Euroopas on registreeritud Eestisse. Ettevõtte müügitulu kasvas aastaga ligi 75 protsenti

Trump Watchesi kodulehe kohaselt müüb Euroopa Liidus Trumpi käekellasid ettevõte nimega With Reach (EU) Limited OÜ, mis on registreeritud Tallinnasse aadressile Maakri 19. Ettevõte asutati juba 2018. aastal ning selle põhitegevusala on muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad. Ettevõtte juhatuse liige on kanadalane Hendrik Jacob Lombard.