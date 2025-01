ADVOKAAT SELGITAB | Mida õppida Transpordiameti 1,6-miljonilise koristusarve juhtumist?

Kohtulahendi kohaselt vabanes Transpordiamet kohustusest maksta eraõiguslikule lepingupartnerile 1.6 miljonit eurot graniitkillustiku koristamise eest olukorras, kus sellise töö turuhinnaks oli ca 2500 eurot. Maksumaksjale toob kohtuotsus küll rõõmu, kuid paratamatult tekib küsimus, kuidas säärane olukord üldse tekkida sai, et avalik-õiguslik hankija allkirjastab hankelepingu sedavõrd ebamõistlikel hinnatingimustel ja seejuures veel endale teadvustamata, et hind on turuhinnast 666 korda kõrgem.

Transpordiamet ja kõnealune koristusfirma sõlmisid hankelepingu avaliku hankemenetluse tulemusena, kus võitja valiti välja madalaimast hinnast lähtudes. Kuid saatan on detailides – riigihankes küsiti pakkujatelt hinnapakkumist hoolduskoristustöödeks ja eripuhastustöödeks ning hinnakirja nn lisatöödeks, kuid võitja valiti välja üksnes hoolduskoristustööde ja eripuhastustööde hinna järgi. Nn lisatööde kohta esitatud hinnakirjad ei mõjutanud hanke võitja valikut mitte mingil moel.

Ka polnud riigihankes mitte mingil moel piiratud seda, et iga konkreetse töö kohta esitatud hind peab katma vastava töö teostamise kulu ja hankesisene ristsubsideerimine on keelatud. Eelnevat arvestades on mõistetav, et mõistlik pakkuja, soovides hankes püüda maksimaalsed hindepunktid, on motiveeritud esitama võimalikult madalat hinda töödele, mille suhtes hindepunkte antakse, ja hinnastama kõrgemalt töid, mille osas hindepunkte ei anta.

Kohtuotsusest loeme, et enam-vähem nii ka juhtus – võitjaks osutunud koristusfirma pakkumus hinnatavate tööde osas osutus järgmisest pakkumusest suisa 69 000 euro võrra odavamaks. Arvestades, et hankelepingu enda maksumus oli pelgalt 366 493 eurot, on 69 000 eurot väga silmatorkav hinnavahe, mis pidanuks tekitama hankijas alapakkumuse kahtluse. Kohtuotsusest loeme sedagi, et hankija küll küsis ettevõtjalt selgitusi alapakkumuse kohta, kuid otsustas sellele vaatamata ettevõtja võitjaks kuulutada ja temaga lepingu sõlmida.