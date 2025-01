Tänane börsielektri hind on selle aasta kõrgeim

Kõige kallim on elektri hind esmaspäeval hommikul kella üheksa ja kümne vahel (423,46 eurot) ja õhtul kuue ja seitsme vahel (400,07 eurot).

Esmaspäevane hind on seni aasta kõrgeim. Enamjaolt on päeva keskmine hind püsinud alla 100 euro megavatt-tunnist.

Elektri hind on esmaspäeval sama ka Lätis ja Leedus, Soomes mõnevõrra madalam (140,86 eurot).

Igapäevased elektri börsihinna kõikumised mõjutavad vaid neid tarbijad, kel on sõlmitud börsihinnaga elektripakett. Fikseeritud hinnaga elektrilepingu puhul on hind lepinguperioodiks kokku lepitud ja see ei muutu.