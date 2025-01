Kasutas võimalust ära? Trump lõi ametisse astumise eel meemimündi, mille hind on mitmekordistunud

„Minu UUS Ametlik Trumpi Meem on SIIN! On aeg, et tähistada kõike, mille eest me seisame: VÕITMINE! Liitu mu väga unikaalse Trumpi kogukonnaga. OMANDA SINU ENDA $TRUMP JUBA NÜÜD. Mine gettrumpmemes.com/ — Ja Lõbutse!" hüüdis 78-aastane Trump oma sotsiaalmeediakanalis Truth Social reedel (rõhuasetused algse postituse põhjal). Täpsemalt andis USA presidendiametisse asuv Trump teada, et tuli avalikuks nii-öelda meemikrüptovaluutaga (meme coin).