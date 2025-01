Värbamisuuring: tehisaru pole vähendanud tööjõunõudlust IT ja finantsvallas

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti 40 413 tööandjat 42 riigist, et kaardistada alanud aasta esimese kvartali värbamisplaanid ning tööturuootused. Värbamisaktiivsus püsib kvartaalses võrdluses muutumatuna, kuid on eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes väikeses langustrendis.“ Kõik vaatavad praegu Ameerika poole, töö valdkond pole selles osas erand,“ märkis Manpoweri Baltikumi juht Heigo Kaldra.

„Turul valitseb mõningane vaikelu, kõik on justkui millegi suure ootel, aga vähemalt uuringust tuleb välja, et aasta esimeses kvartalis suuri muutusi tulemas ei nähta. Kui maailmas tervikuna on lihtsalt vaikelu, siis Eestis näib tulevat keeruline aasta – midagi, mis majandust ja tööturgu elavdaks, hetkel ei paista ja erinevate ekspertide hinnangul on aasta lõpus neid inimesi, kellel tööd ei ole, tõenäoliselt tänasest rohkem,“ lisas Kaldra.

Kvartaalse värbamisedetabeli tippu kuuluvad hetkel India, Ameerika Ühendriigid ja Mehhiko, kõige tagasihoidlikum on värbamisaktiivsus Argentiinas. Aastataguse sama kvartaliga võrreldes on märksa aktiivseimad värbajad tšehhid, itaallased ja jaapanlased. Eesti lähiriikides, Soomes ja Rootsis värvatakse uusi inimesi praegu siiski tagasihoidlikumalt.41 protsenti küsitletud tööandjatest märkis, et on valmis inimesi juurde värbama, 40 protsenti hoiab senist taset, 16 protsenti kavatseb personali hulka vähendada ja 3 protsenti ei osanud seda veel uuringu läbiviimise ajal prognoosida.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud üle 60 aasta. ManpowerGroup on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on 75 aastat kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. 20 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.

