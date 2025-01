Uuel aastal rahaasjad korda: 5 lihtsat nippi, mis aitavad säästa ja koguda

1. Planeeri suuremaid kulutusi

2025. aasta tõi kaasa käibemaksutõusu, elu muutub kallimaks ja igapäevakulutused kasvavad, kuid siiski on vaja planeerida ka suuremaid väljaminekuid. Selle asemel et mõelda kopsakamatele ostudele alles siis, kui need on hädavajalikud, pane paika plaan, millal ja mis eelarve eest midagi soetad.

Vaata juba praegu üle, milliseid suuremaid kulutusi sul võib aasta jooksul tulla, olgu selleks uue arvuti ost, remont või puhkus, ning jaota need teadaolevad kulud aasta peale ära. Seejärel loo nende jaoks eraldi kogumiskonto, kuhu saad iga kuu raha lisada, ja näed täpselt, kui kaua ning kui palju sul on vaja veel millegi jaoks koguda.

Soovitus: Elus võib kõike ette tulla, mistõttu on kasulik luua meelerahufond ka ootamatute kulutuste jaoks, et need rahakotti liiga suurt auku ei tekitaks.

2. Hoia kulutustel uuenduslike tööriistadega silm peal

Eelarvestamise edu aluseks on teada, kuhu raha kulub. Kiire elutempo kõrval võib aga kulude jälgimine tunduda aeganõudev. Õnneks on Exceli tabelites nokitsemine ajalugu, sest uuenduslikud platvormid nagu Perfi teevad eelarvestamise sinu eest automaatselt ära. Kui kõik pangakontod ja väljaminekud on ühes kohas koos, on palju lihtsam jälgida iganädalasi ning -kuiseid kulutusi kategooriate kaupa.

Soovitus: Proovi leida ka uusi võimalusi, kuidas kulusid kokku hoida. Näiteks küsi paremat pakkumist teenusepakkujatelt telko jm teenustele ning lõpeta püsitellimused, mida sa tegelikult ei kasuta.

3. Väldi impulssoste

Impulssostud on kõige salakavalam viis eelarvest üle minna. Enne planeerimata ostu tegemist küsi endalt alati kontrollküsimusi: „Kas ma tõesti vajan seda?“, „Kas see pakub mulle ka pikemalt väärtust?“. Kui oled kindel, et tegemist pole hetkeemotsiooniga, saad targema ostuotsuse langetada.

Soovitus: Kasuta 24 tunni reeglit. Enne ostu sooritamist võta endale üks päev mõtlemisaega. Sageli võib selle aja jooksul ostusoov hoopis kaduda.

4. Tee partneriga koostööd