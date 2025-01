Coop Eesti napsas kogenud turundusdirektori konkurendilt

Liisi Vaik on üle 12 aasta panustanud mitme ettevõtte turundustegevuste juhtimisse. 2016. aastast töötas ta Maxima Eesti brändijuhina, juhtides kuueliikmelist turundusmeeskonda ning vastutades igal aastal ligi poolesaja turunduskampaania eduka läbiviimise eest. Tema eestvedamisel lansseeriti Eesti esimene ostupuldina toimiv mobiilirakendus, mis pälvis 2020. aastal kaubandusteo tiitli. Enne Maximat töötas Vaik Apollo kaupluste ja kinode turundusjuhina, kus vastutas turundusvaldkonna käekäigu eest ning käivitas grupiülese lojaalsusprogrammi.

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Rainer Rohtla sõnul sai turundusdirektori valikul otsustavaks pikaajalise turundusjuhtimise ja praktilise brändijuhtimise kogemus jaekaubanduses. „Liisi Vaik on varasemates ametites juhtinud tuntud brände Eestis ning vedanud lojaalsusprogrammide arendusi. Arvestades Coopi turuliidri positsiooni jaekaubanduses, Eesti suurimat lojaalsusprogrammi ning ainulaadset missiooni edendada Eesti elu ja anda kogukondadele tagasi, on Coopi brändi seisukohalt oluline, et turundusvaldkonda veaks varasemates ametites end tõestanud tugev ja tulevikku vaatav juht,“ ütles Rainer Rohtla.