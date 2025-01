KPMG spetsialist Siim Kannistu: järgmisel aastal muutub ESG aruandlus kohustuslikuks mitmesajale ettevõttele

Eesti TOP sajast ettevõtetest koostab ESG aruandeid 45 protsenti, kui 2022. aastal läbi viidud uuringus oli see protsent 41. Hoopis teine pilt avaneb Eesti väliskaubanduspartnerite juures: Rootsis on ESG-aruandluse osakaal 98%, Soomes ja Saksamaal 94 ning Norras 93, teatas KPMG.

Kõige rohkem esitavad ESG aruandeid Eestis jae- ja hulgimüügiettevõtted (28%), millele järgnevad ehitusettevõtted ning ehitus- ja sisustusmaterjalide tootjad (7%).

Maailmas on kõige eesrindlikumad raporteerijad Jaapan, Malaisia, Singapur, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Tai ja USA, kus aruandluse protsent on KPMG uuringu kohaselt 100. Eesti koos Itaalia ja Vietnamiga on kõige vähem bioloogilist mitmekesisust raporteerinud riigid.

„Arusaam ESG aruandluse olulisusest ja vajalikkusest Eestis kasvab, kuid siinsed ettevõtted on väiksemad, mistõttu on aruandluse osakaal Eestis madalam kui mujal. Järgmisel kahel aastal toimub aruandluse ja selle kvaliteedi hüppeline kasv, sest ESG aruandlus ja selle auditeerimine muutub kohustuslikuks ligemale 350-le ettevõttele Eestis,“ ütleb KPMG kestlikkus- ja finantsaruandluse nõustamise teenusliini juht Siim Kannistu.

Kannistu sõnul tõuseb ESG aruandlusest praktiline kasu. „Näiteks ESG põhimõtteid järgivatel ja neist raporteerivatel ettevõtetel on lihtsam kaasata finantseerimist. Samuti võetakse ESG teema luubi alla ettevõtete ostu-müügi protsessis, mõjutades ka tehingu hinda. Ettevõtete klientide seas on üha rohkem neid, kes teevad oma ostuotsuseid kestlikkuse põhimõtetest lähtuvalt,“ lisas Kannistu.

Euroopa Liidu kestlikkusaruandluse direktiivi kohaselt peavad tänavu ESG aruande esitama avaliku huvi üksused, kus on üle 500 töötaja. Järgmisel aastal laieneb see nõue suurettevõtetele, kellel on kahel järjestikusel aastal täidetud vähemalt kaks järgmist näitajat: töötajate arv vähemalt 250, müügitulu 50 miljonit eurot või bilansimaht 25 miljonit eurot. Hiljem laieneb see nõue veelgi rohkematele ettevõtetele.