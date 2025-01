Kohtuotsus: Prisma ei pea Linnamäe keskuses vägisi supermarketit pidama

„Oleme kohtuotsusega rahul, sest supermarketi lahti hoidmine Linnamäe keskuses oleks äärmiselt ebamõistlik ja annaks tulemuseks vaid meeletustes kogustes toidu raiskamineku. Oleme valmis maksma L95 OÜ-le renti üürilepingus määratud perioodi lõpuni ning loodame, et saame nüüd selle ärivaidluse selja taha jätta,“ sõnas Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.

Tegu on Eesti jaekaubanduses erakordse vaidlusega, kus suur kaubandustkett püüab lahkuda kaubanduskeskusest enne pikaajalise üürilepingu lõppu. Prisma oli Linnamäe keskuse ankurrentnik, hõivates ligi 80% keskuse 4529-ruutmeetrisest pinnast. Lepingu lõpptähtaeg pidi saabuma alles 2029. aasta teises pooles.

Vaidlus viis ka pankrotiavalduse esitamiseni. L95 OÜ esitas 2023. aasta augustis Prisma vastu pankrotiavalduse, viidates üle 225 000 euro suurusele võlale ning Prisma kahjumlikule majandustegevusele. Prisma on nimetanud pankrotiavaldust põhjendamatuks survemeetmeks.

Ärileht kirjutas mullu 4. septembril, kuidas kohtuotsus võib luua pretsedendi Eesti kaubanduskinnisvara turul. Kaubanduskeskuste omanikud väljendasid muret, et kui pikaajaliste üürilepingute täitmist on raske maksma panna, võib see tõsta tulevikus üürihindu ja muuta pankade suhtumist kaubanduskeskuste finantseerimisse ettevaatlikumaks.