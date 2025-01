Tele2 Teenindusliiga: ainulaadne arenguprogramm, mis toob igas töötajas esile parima

Sel aastal stardib Tele2 Teenindusliiga neljas lend, kus enamik osalejatest on teenindus- ja müügispetsialistid, kes saavad end süvitsi tundma õppida ning täiendada oma oskusi, et aidata kaasa nii isiklikule kui ka professionaalsele arengule ja edule. Tele2 leiab, et parim teenindus ja kliendikogemus saab alguse ettevõtte seest ning selle ägedatest inimestest. Seetõttu on oma inimeste heaolu väga oluline ja „hoolime oma töötajatest“ pole pelgalt ilus slogan, vaid selle nimel tehakse päriselt väga palju tööd. Kui tele2lased on hoitud, tunnevad ka kliendid ennast hästi.

Teenindusliiga keskne filosoofia on seega lihtne, kuid mõjuv: eneseteadlik ja motiveeritud töötaja saab pakkuda Eesti parimat kliendikogemust ning toetada ettevõtte arengut. Seetõttu ei ole tegemist pelgalt müügikoolituse või klienditeeninduse seminariga – kõik osalejad vaatavad Teenindusliiga käigus iseendasse ja lahkuvad veelgi motiveeritumalt ning enda sõnul ka paremate inimestena. Sellele aitavad kaasa Eesti parimad koolitajad ja coach’id, kes õpetavad näiteks kuulamiskunsti, emotsioonide juhtimist ja persoonibrändi arendamist.

Eneseareng ennekõike

Teenindusliiga suurim väärtus peitub selle osalejate isiklikus kasvus. Liis Jäger, üks programmi eestvedajatest Tele2s, tõdeb, et töötajate jagatud lood ja emotsioonid kinnitavad programmi positiivset mõju. „Meil on läbi aastate olnud osalejaid, kes on julgenud võtta vastu uusi väljakutseid, astuda juhtivatesse rollidesse või isegi avastada endas peitunud varjatud kirgi,“ rääkis ta.