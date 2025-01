Eesti tehnoloogiafirma kaasas 2,6 miljonit eurot Euroopa energiaturu tugevdamiseks

„Fuseboxi meeskond muudab energia tootmist ja jaotamist oma uuendusliku virtuaalsete elektrijaamade ja energiahaldussüsteemide tehnoloogiaga, mis toob klientidele käegakatsutavaid tulemusi, alates energiahindade vähendamisest kuni võrkude stabiliseerimise ja taastuvenergia integreerimiseni,“ sõnas Soulmates Venturesi investeerimisdirektor Michal Sikyta.



Fusebox on Põhjamaades ja Baltikumis aidanud edendada kasumlikku ja jätkusuutlikku energiatööstust. „Nüüd laieneb Fusebox üle Euroopa ja kaugemale ning meil on hea meel, et saime seda rahastusvooru juhtida ja toetada ettevõtet, millel on suurepärane toode ja kogenud, pühendunud meeskond,“ lisas Sikyta.