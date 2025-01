Kauplejad piiravad siiani teistes riikides asuvatele klientidele juurdepääsu oma veebisaitidele ja äppidele

Piirang teiste riikide klientidele

Asukohapõhine tõkestus tähendab näiteks seda, et ühes liikmesriigis tegutsevad kauplejad tõkestavad või piiravad teistes liikmesriikides asuvate klientide juurdepääsu oma veebisaitidele ja äppidele. Sama fenomeniga on tegu ka siis, kui kaupade ja teenuste ostutingimused sõltuvad kliendi asukohast. 2018. aastal vastu võetud asukohapõhist tõkestust käsitlevas määruses tunnistatakse, et teatavatel juhtudel võib see tava olla põhjendatud.