Parimate kaubanduskettide tiimid võistlesid teadusväljakutsel

Kolmanda ülesande lahendamise järel jagasid esikohta Lidli ning Rimi tiimid ning üldvõitja välja selgitamiseks tuli neil lahendada lisaülesanne. Linnaplaneerimise väljakutses tuli etteantud ruudustikule asetada nelja erineva kõrgusena nn hooned nii, et igas reas paistaks selle rea ette kirjutatud numbrile vastav hoonete arv. Kiiremini leidsid õige lahenduse Lidli nutikad esindajad, kes pälvisid kaubandusvaldkonna esikoha.“Tahtsime oma teadmisi ja koostööoskusi proovile panna ning endale tõestada, milleks oleme võimelised,“ sõnas Lidli töötajate kaasamise spetsialist Kristin Kaivo. „Meie edu tagas tugev tiimitöö, loogiline mõtlemine ja oskus kiiresti lahendusi leida ka keerulistes olukordades. See oli pingeline, kuid uskumatult äge kogemus!“Järgnevatel kuudel toimuvad uute valdkondade väljakutsed. Lisainfo ja registreerimine www.teadusstuudiod.ee/organisatsioonide-valjakutse