Trump lubas kehtestada Kanadale ja Mehhikole 25% tollitariifid 1. veebruarist

„Plaanime kehtestada 25-protsendilised tariifid Mehhikole ja Kanadale, sest nad lubavad tohutul hulgal inimesi [USA-sse],“ ütles Trump Bloombergi teatel ajakirjanikele Valge maja ovaalkabinetis. Presidendi sõnul on just Kanada praegust olukorda väga halvasti kuritarvitanud, süüdistades põhjanaabreid fentanüüli ja illegaalsete migrantide USA-sse lubamises.

Ka Financial Times kirjutab, kuidas Trump näitas oma esimestel tundidel ametis selgelt, et kavatseb teha suuri muudatusi rahvusvahelises, asudes kiirelt Joe Bideni sise- ja välispoliitilise agenda lammutamisele. Värskel presidendil on plaanis kehtestada kuni 100-protsendilised tariifid ka Hiina kaupadele, kui Peking ei nõustu müüma vähemalt 50 protsenti TikToki rakendusest USA ettevõttele. Samuti ähvardas ta tariifidega Euroopa Liitu, kui need ei osta rohkem Ameerika naftat.